Франция перестала получать российский газ

Поставки из Германии прекратились

Снижение экспорта газа из России в ЕС отразилось и на Франции. Российское голубое топливо поступало туда из Германии, теперь эти поставки прекратились.

"С 15 июня GRTgaz отмечает прекращение поступления газа из Германии во Францию", - говорится в сообщении французского оператора газотранспортной системы.

В GRTgaz ранее заверяли, что угрозы прекращения поставок газа во Францию этим летом нет. Перебои с его поступлением из Германии компенсируются поставками из Испании и других источников.

"Газпром" уже несколько дней подряд сокращает поставки газа по "Северному потоку". Концерн объяснил это несвоевременным возвратом газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens. Одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады, передает "Интерфакс".

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