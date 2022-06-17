"Два персонажа в голове": Медведев заподозрил у Байдена психическое расстройство

Раздвоение личности - небезопасная штука в политике, уверен он

Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что он принимал решение о введении санкций против России не как думающий о выборах политик, а как главнокомандующий. По мнению замсекретаря Совбеза России, раздвоение личности – "штука в политике небезопасная".

"Вообще-то плохо, когда в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю человеку. Обычно это имеет известное медицинское название в психиатрии", - написал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Из-за действий Байдена, уверен Медведев, американские и международные компании теряют "многомиллиардные мощности в России", не получая за это взамен ничего. В то же время Россия адаптируется к уходу западного бизнеса.

"Я уж не говорю про продуктовую инфляцию и цену за галлон бензина, которая, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки. Зато Америка всем снова показала свою решительность в борьбе за демократию! Вопрос в том, какой ценой. Ну, выбор в голове у каждого человека. Особенно когда персонажей в голове по факту два", - заключил Дмитрий Медведев.

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