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Как тушили пожар в доме на Тверской улице. Видео

14:57
  • пятница
  • 17 июня 2022

Все жильцы были эвакуированы

Столичная прокуратура выясняет обстоятельства пожара в центре Москвы. Минувшим вечером на Тверской улице горела крыша одного из жилых домов, отмечает "ТВ Центр".

Изначально появилась информация, что огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, но позже в МЧС уточнили, что цифры вполовину меньше. По некоторым данным, огонь вспыхнул в одной из квартир на седьмом этаже, и уже потом перекинулся на мансарду и чердак.

Из-за работы пожарных расчетов движение транспорта по Тверской в сторону центра ограничили до одной полосы. Из дома эвакуировали жильцов, кто-то вышел на улицу самостоятельно. Для их временного размещения направили два автобуса Мосгортранса.

Потушить возгорание удалось уже за полночь. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас дом осматривают представители управляющей компании, чтобы оценить причиненный ущерб. Зданию около 120 лет. Его построили в начале прошлого века.

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