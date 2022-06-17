Власти Москвы и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение направлено на гуманитарную помощь Донецку

В пятницу власти Москвы и правительство Донецкой народной республики подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает "ТВ Центр".

Подписи под документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Как рассказал Собянин, соглашение направлено, в первую очередь, на гуманитарную помощь Донецку.

"Одной из задач является помощь в социальной сфере, здравоохранении, образовании, социальной поддержки, культуры, все эти направления, я надеюсь, что вместе с Донецкой народной республикой мы будем активно отрабатывать. Уже сегодня в Донецке работают московская команда, около 300 человек, около 100 единиц техники, которые восстанавливают резервные водоводы, для того, чтобы обеспечить Донецк водой и обеспечивает команда обследования объектов, подготовка проектной документации", - рассказал Собянин.

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