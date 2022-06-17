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Кадровый центр Депздрава обучил 25 тысяч слушателей

15:00
  • пятница
  • 17 июня 2022

Новые знания отрабатывают на практике

Около 25 тысяч слушателей прошли обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения за первый год его работы.

Здесь не только изучают теорию, но ещё и отрабатывают новые знания на практике - на высокотехнологичном медицинском оборудовании и симуляторах. Возможности центра позволяют приобретать и оттачивать необходимые врачебные навыки: от общения с пациентом до проведения операций. А профессиональную оценку здесь проводят по большинству врачебных специальностей, сообщает "ТВ Центр".

"Сам специалист может выбрать 2 варианта обучения на базе Кадрового центра. Либо идет по заранее сформированному графику, по определенным образовательным программам, которые у нас сейчас есть. Либо мы даем ему возможность потренироваться на базе нашего Центра в открытых тренингах в свободное время", - пояснила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

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