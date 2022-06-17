Инновационный центр по спасению конечностей работает на базе больницы им. Юдина

Там проходят сложнейшие операции

В это воскресенье медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. В Москве в сфере здравоохранения сейчас трудятся сотни тысячи специалистов: это врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой, санитары. Всех их объединяет общее желание — помогать горожанам. На базе больницы имени Юдина уже несколько лет действует инновационный центр по спасению конечностей. Каждый день там проходят микрохирургические операции, которые позволяют сохранить пальцы, руки и ноги даже в самых сложных случаях.

Сильное защемление нерва в локтевом суставе, грозящее пациентке атрофией кисти и инвалидностью, команда травматологов-ортопедов Центра спасения верхних конечностей ГКБ им. Юдина исправляет всего за несколько минут. Высокотехнологичные операции, подобные этой, в медучреждении сегодня считаются практически уже рутинными. Их зачастую проводят в щадящем режиме через небольшие разрезы.

"Здесь мы видим локтевой нерв, сдавленный. И видим связку, которая над ним проходит и сдавливает. И теперь эндоскопически мы будем исправлять нерв на вытяжении", - рассказал травматолог-ортопед Армен Карапетян.

Порядка 650 операций на верхних конечностях специалисты Центра проводят ежемесячно, помогая горожанам спасать пальцы, кисти, руки, поврежденные на производстве и в быту. А в летнее время у медиков и вовсе горячий период.

"Летом это какие-то травмы, полученные на даче болгаркой, циркулярной пилой или при падении с лестницы при домашних работах. Объем работы всегда большой", - сообщил руководитель Центра хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии ГКБ им. С.С. Юдина Виктор Мельников.

Кистевых хирургов Центра Роман Волченко не устает благодарить каждый день. Этой весной угодив под трамвай, мужчина почти по локоть лишился правой руки. В ходе сложнейшей операции по реплантации, то есть приживлению отделенной конечности, медикам не только удалось вернуть на место руку, но и восстановить многие её функции.

"Работали параллельно двумя бригадами. Одна бригада обрабатывала поврежденное предплечье - проксимальную часть. Вторая бригада - отчлененный сегмент. Готовила кости, сухожилия, сосуды, нервы", - рассказал Виктор Мельников.

Соединить ткани и запустить кровоток врачи смогли, несмотря на все трудности. Сейчас к руке уже понемногу начала возвращаться чувствительность.

Для пациентов с травмами верхних конечностей, не нуждающихся в постоянном уходе, стационар кратковременного пребывания. Через него в месяц проходят ещё до 500 больных. В приемном отделении Центра оказывают помощь пациентам, прибывшим по скорой и тем, кто обратился сюда сам в экстренном порядке. Плановые процедуры проводят по направлению из поликлиники.

На базе кабинета кистевой терапии при Центре травмы к занятиям с пациентами приступают уже на третий день после операции. Ведь реабилитация после хирургических вмешательств - это до 50 процентов успеха при восстановлении конечностей. Первые 50, а то и больше обеспечивает команда высококвалифицированных специалистов Центра.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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