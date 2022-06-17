Химкинский суд вынес приговор экс-сотруднику посольства США

Ему дали 14 лет колонии

Химкинский суд вынес приговор бывшему сотруднику посольства США в России Марку Фогелю. За контрабанду наркотиков он получил 14 лет колонии.

Прошлым летом Фогель, на тот момент преподаватель англо-американской школы, вместе с женой прибыли в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту у них обнаружили гашишное масло и марихуану. Американца арестовали, а жену отпустили, но камеры наблюдения зафиксировали, как она избавлялась от улик.

Дома и в учебном заведении, где работал Фогель, прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по статьям о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

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