Шедевры Чекрыгина и джаз: афиша на выходные в Москве

Горожан ждет множество мероприятий

Москва во власти импровизаций! В парке "Зарядье" сейчас проходит фестиваль джаза. Виртуозное исполнение, волнующие ритмы, проверенная классика и рискованные эксперименты - настоящий праздник для меломанов! Впрочем, кто к такой музыке равнодушен, в эти выходные тоже найдёт отдых по душе. И начать лучше с музеев.

Эта неделя в Москве особая - музейная! Можно составлять свой личный график и каждый день бесплатно посещать разные столичные музеи. В пятницу - к Пушкину. В воскресенье - к Булгакову или Гоголю. В старинном особняке на Никитском бульваре писатель провел свои последние годы.

А в Новой Третьяковке ни много ни мало - "Воскрешение мертвых"! Шедевры художника-графика Василия Чекрыгина, которого очень часто сравнивают с Гойей. Здесь публика увидит много неизвестных его работ.

Всего 25 лет жизни - Василий Чекрыгин трагически погиб совсем молодым, попал под поезд. Но и за короткий срок успел невероятно много. Воевал в первую мировую. Путешествовал по Европе. Иллюстрировал произведения Маяковского.

Первыми услышать будущих мировых музыкальных звезд! В Большом зале Консерватории стартовал Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. На него было подано 500 заявок.

На открытии символично - Третий фортепианный концерт Рахманинова. Без него Денис Мацуев не представляет свою концертную жизнь. И идея проведения конкурса тоже принадлежит знаменитому пианисту.

"Это было моей мечтой - возродить тот конкурс, который был много лет назад, но был только для пианистов. И мы решили расширить специальности - те специальности, в которых был одинаково велик Сергей Васильевич - пианисты, дирижеры, композиторы", - рассказал Денис Мацуев.

У дирижёров особо интригующий - третий тур. Он пройдет в формате концерта. "Вот только репертуар конкурсанты сами не выбирают - он станет для них неожиданностью. Дирижеры как на экзамене будут тянуть билеты. И в них наверняка окажутся произведения Рахманинова", - отметил австралийский дирижёр, член жюри Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова Кристофер Чен.

Всю эту неделю на лучших концертных площадках и открытых сценах столицы раздаются еще и звуки джаза! Масштабный Московский джазовый фестиваль. 700 участников - из разных регионов страны, а еще - Куба, Турция, Индия, Сербия. Обещают и концерты джазменов с коллегами, выступающими совсем в других жанрах. Сегодня в парке Зарядье - день биг-бендов. Скучно не будет - как и всегда, когда открываешь новый мир.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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