Россия справится с трудностями, несмотря ни на что, заявил представитель Кремля

У коллективного Запада наблюдается дефицит благородных качеств. Такое заявление в пятницу, 17 июня, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, "нашей характеристикой" должно быть партнерство, совпадение интересов на том или ином периоде развития, взаимное уважение к озабоченностям друг друга, понимание вопросов и проблем друг друга. Однако у Запада, объявившего России беспрецедентную экономическую войну, эти качества в дефиците.

Это сулит проблемы с зарубежными партнерами, однако ни у кого не возникает сомнений в том, что мы с этим справимся и, как часто бывало в истории, выйдем еще сильнее, подчеркнул представитель Кремля в интервью "Известиям".

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Европа остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России даже после введения санкций. Как отметил дипломат, "со старым миром так или иначе придется иметь дело на протяжении <...> достаточно длительного периода, в том числе и с Европой".

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