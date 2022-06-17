ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России насчитало почти 7 тысяч иностранных наемников на Украине

12:48
  • пятница
  • 17 июня 2022

Осталось меньше половины прибывших

С начала российской военной спецоперации по защите республик Донбасса на Украины прибыли 6956 наемников и специалистов по оружию из 64 стран мира. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в Министерстве обороны России.
Женщины из подземелий "Азота" рассказали о множестве наемников

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что по состоянию на 17 июня были уничтожены 1956 иностранных наемников, покинули Украину 1779 человек.

Остаются в живых, "еще не захвачены в плен или не добежали до украинской границы" 3221 наемник, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

В Донецкой Народной Республике тем временем осудили на смертную казнь троих иностранных наемников — двух подданных Великобритании и одного марокканца. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования осужденных, этот вопрос даже не обсуждается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.