Минобороны России насчитало почти 7 тысяч иностранных наемников на Украине

Осталось меньше половины прибывших

С начала российской военной спецоперации по защите республик Донбасса на Украины прибыли 6956 наемников и специалистов по оружию из 64 стран мира. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в Министерстве обороны России.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что по состоянию на 17 июня были уничтожены 1956 иностранных наемников, покинули Украину 1779 человек.

Остаются в живых, "еще не захвачены в плен или не добежали до украинской границы" 3221 наемник, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

В Донецкой Народной Республике тем временем осудили на смертную казнь троих иностранных наемников — двух подданных Великобритании и одного марокканца. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования осужденных, этот вопрос даже не обсуждается.

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