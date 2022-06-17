Песков: западный бизнес заинтересован в возвращении в Россию

Предприниматели ждут ослабления санкций

Иностранные предприниматели все равно будут вести дела в России. Они признаются, что заинтересованы в этом и ждут такой возможности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Они будут вести дела в нашей стране. Они заинтересованы в этом. Более того, многие будут пытаться извлечь выгоду из тех ниш, которые освобождаются сейчас после ухода каких-то компаний", - сказал Песков в интервью "Известиям".

Представитель Кремля отметил, что многие компании, которые закрываются, продолжают поддерживать контакт с правительством России, профильными министерствами и ведомствами. Предприниматели открыто говорят, что будут ждать момента для возвращения на российский рынок – хотя на них оказывается беспрецедентное давление со стороны властей западных стран.

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