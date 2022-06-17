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МВД Великобритании объявило об экстрадиции Ассанжа в США

12:55
  • пятница
  • 17 июня 2022

На апелляцию у основателя WikiLeaks – 14 дней

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют в Соединенные Штаты. Подать апелляцию на решение министра внутренних дел Великобритании Прити Пател он может в течение 14 дней.

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"17 июня по итогам рассмотрения как Вестминстерским магистратским судом, так и Высоким судом Лондона была одобрена экстрадиция Ассанжа в США. Ассанж имеет право на обычный 14-дневный срок для подачи апелляции", - приводит слова официального представителя МВД газета Guardian.

Имя Ассанжа связано с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. В США 50-летнему австралийцу по совокупности обвинений грозит 175 лет тюремного заключения. Последние три года Ассанж содержится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.

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