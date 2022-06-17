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В ЕС назвали условия снятия санкций с России

13:19
  • пятница
  • 17 июня 2022

В Брюсселе увязывают это с соблюдением политических интересов Украины

Санкции Евросоюза против России будут отменены, если прекратится российская спецоперация на Украине и будут сняты угрозы безопасности. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал высокопоставленный европейский источник.
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По словам осведомленного источника, о снятии рестрикций можно будет говорить, "если агрессия прекратится, вся военная техника будет выведена, военные выведены, суверенитет и территориальная целостность будут полностью соблюдаться, если полностью будут остановлены попытки создать новую реальность на Донбассе с политической точки зрения".

При этом наступление момента, когда можно будет считать, что "политические и национальные интересы" Украины соблюдены, будут определять украинские власти и народ, цитирует источник РИА Новости.

Ранее осведомленный источник заявил, что Брюссель в настоящее время не находится в стадии официальной подготовки нового пакета санкций против России. При этом он оговорил, что рестрикции — "это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов", которые продолжаются и сейчас.

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