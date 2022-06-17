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В Кремле предрекли войны за питьевую воду

13:40
  • пятница
  • 17 июня 2022

Проблема водоснабжения встает все острее

В XXI веке миру грозят войны "только из-за чистой воды". Такое мнение в пятницу, 17 июня, высказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Представитель Кремля указал, что в современном мире проблема обеспечения людей чистой пресной водой становится все более острой. Политик допустил, что в текущем столетии "будут войны только из-за чистой воды".

Иванов также рассказал, что в настоящее время литр питьевой воды из-под крана россиянам обходится в три копейки, сообщает ТАСС.

В апреле стараниями российских военных и технических специалистов была полностью восстановлена подача воды по Северо-Крымскому каналу. В Крыму прогнозируют самый обильный за последние восемь лет урожай благодаря прекращению водной блокады полуострова, организованной Украиной.

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Сергей Иванов
Сергей Иванов
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