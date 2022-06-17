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В Кремле оценили подход Макрона к урегулированию кризиса на Украине

13:34
  • пятница
  • 17 июня 2022

Планов общения с лидерами Германии и Италии у Путина пока нет

Подход президента Франции Эмманюэля Макрона к урегулированию разногласий за столом переговоров оценили в Кремле. Заявление французского лидера о готовности посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Мы знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения и урегулирования самых концептуальных разногласий за столом переговоров, и мы ценим этот его концептуальный подход", - заявил Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, о прошедших накануне в Киеве переговорах ему известно лишь то, о чем сообщалось в СМИ. А контактов президента России с посетившими украинскую столицу лидерами Германии, Италии и Румынии пока не планируется, передает ТАСС.

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