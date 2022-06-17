Украина не сможет провести "Евровидение" в 2023 году

Конкурс, вероятно, пройдет в Великобритании

Украина в текущих условиях не сможет принять на своей территории "Евровидение" в 2023 году. К такому выводу пришел Европейский вещательный союз.

В заявлении союза отмечается, что Украина не соответствует критериям проведения конкурса, в том числе в вопросах обеспечения безопасности.

В 2023 году "Евровидение" может пройти в Великобритании. Европейский вещательный союз уже начал переговоры с BBC. Представитель Великобритании занял второе место на конкурсе в 2022 году.

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