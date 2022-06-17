ВКС России уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области

Ликвидировано 10 украинских артиллерийских батарей

Штаб запрещенного в России украинского нацформирования "Азов" уничтожен в Харьковской области. Удар высокоточными ракетами нанесла российская авиация. Также летчики ВКС России ликвидировали десять артиллерийских батарей ВСУ, в том числе шесть батарей РСЗО "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей… Также в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов", — Заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, российским летчикам удалось поразить 58 районов скопления войск и техники ВСУ. Уничтожены 200 украинских националистов, две пусковые установки ЗРК "Бук-М1" и "Оса-АКМ", десять танков, передает ТВЦ.

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