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России хватит ракет для спецоперации на Украине

14:01
  • пятница
  • 17 июня 2022

В этом заверил вице-премьер Юрий Борисов

У России не закончатся ракеты из-за спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал российский вице-премьер Юрий Борисов.
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Замглавы правительства заявил, что у России имеются "все возможности достаточно быстро восстановить все те боезапасы, которые мы, естественно, потратим сегодня в этой специальной военной операции".

В ответ на соответствующий вопрос журналиста Борисов призвал Запад и Украину не надеяться, ракеты не закончатся, сообщает "Интерфакс".

Ранее западные СМИ подсчитали со ссылкой на разведданные, что ВС России превосходят ВСУ в 20 раз в плане обеспеченности артиллерией и в 40 раз — в обеспеченности боеприпасами. Как следствие, Вооруженные силы Украины несут крупные потери в ходе российской спецоперации по защите республик Донбасса.

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