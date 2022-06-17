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Минпросвещения прокомментировало тему отмены оценок в старших классах

14:35
  • пятница
  • 17 июня 2022

Использование отметок — это традиция, напомнили в ведомстве

Вопрос отмены оценок в школе для десятиклассников пока не поднимался, использование отметок — это традиция. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Глава Минпросвещения напомнил, что в российских школах практикуется "уход от оценок в первом классе". Однако по поводу десятых классов в ведомстве "пока не думали".

По мнению Кравцова, "возможность поставить четверку с плюсом, тройку с плюсом или четверку с плюсом как раз дает возможность" тоньше оценить знания школьников, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в российских школах может появиться еще один курс истории. Министерство просвещения России обсудит вопрос введения в старших классах предмета "Россия — моя история".

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