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Украина вводит визовый режим для россиян

14:18
  • пятница
  • 17 июня 2022

Об этом объявил Владимир Зеленский

Украина с 1 июля 2022 года введет визовый режим для граждан России. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, эта мера вводится "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности".

Президент Украины объявил в своем Telegram, что предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию страны, причем решение будет принято уже сегодня.

В России сохраняется прежний режим въезда граждан Украины, украинских беженцев принимают в десятках российских регионов.

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