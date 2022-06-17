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Выступление Путина на ПМЭФ перенесли из-за DDoS-атак

14:13
  • пятница
  • 17 июня 2022

Из-за атак возникли проблемы с проходом в зал

Выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме начнется на час позже запланированного - в 15:00. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, начало перенесли из-за DDoS-атак.

"Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные атаки DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейждей с подтверждением прохода и так далее на основную планёрку", - сообщил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что сейчас специалисты работают над устранением проблемы, чтобы все, "кто должен присутствовать на пленарке, присутствовали там".

Выступление Владимира Путина должно было начаться в 14:00.

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