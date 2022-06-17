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Медведев: ЕС готовит украинцев к смерти за перспективу

14:15
  • пятница
  • 17 июня 2022

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "украинцы готовы умереть за европейскую перспективу".

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"Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тетки из ЕС", - написал Медведев во "ВКонтакте".

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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