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В Госдуме считают, что Украина "не доживет" до вступления в ЕС

14:28
  • пятница
  • 17 июня 2022

Слишком долго ждать

Первый замглавы комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал решение Еврокомиссии о присвоении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

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Окончательный вердикт по этому вопросу вынесут лидеры ЕС 23-24 июня.

"Это только рекомендация ЕК. Необходимого для решения согласия нет - как минимум голландцы и датчане против. Статус, скорее всего, не дадут", - сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

При этом Никонов описал и сценарий того, что будет, если статус Украине все же предоставят. "Турция - кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет", - сказал парламентарий.

По его словам, любое решение ЕС будет иметь "только моральное значение".

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