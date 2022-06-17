В Киеве объявили о силовом сценарии возвращения Крыма

Весь расчет – на ВСУ

Украинские власти изменили подход к вопросу возвращения Крыма после 24 февраля. Теперь Киев рассматривает силовой вариант решения проблемы, заявила "представитель президента Украины в Крыму" Тамила Ташева.

"Вопрос Крыма после 24 февраля, в том числе и подходы к возвращению территории тоже изменились. Мы понимаем, что, в любом случае, всегда мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины", - сказала она в эфире украинского телеканала. По словам Ташевой, при любых планах "первыми заходить на территорию Крыма будут военные".

Референдум по вопросу воссоединения с Россией прошел на полуострове после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В нем приняли участие более 80% избирателей, более 96% которых высказались за воссоединение, передает ТАСС.

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