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Минцифры отложило выдачу цифровых паспортов

15:14
  • пятница
  • 17 июня 2022

В будущем ведомство вернется к реализации проекта

В России временно откладывается реализация проекта перехода с бумажных на электронные паспорта. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал руководитель Минцифры Максут Шадаев.
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Министр пояснил, что "сейчас основной приоритет будет развитию технологий цифровых копий документов и биометрической идентификации". В ведомстве полагают, что это сможет компенсировать перенос сроков по проекту выдачи цифровых паспортов.

Однако в будущем министерство вернется к реализации проекта, заверил Шадаев, точные сроки при этом он не назвал, сообщает "Интерфакс".

Ранее предполагалось, что в 2023 году в России начнут выдавать электронные паспорта. В МВД сообщали, что получить такой документ можно будет добровольно, а с бумажным паспортом придется расстаться. Министерство аннулирует бумажный носитель при выдаче электронного документа. При этом выдача электронного и заграничного паспортов не была бы взаимосвязана.

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