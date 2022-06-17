Минцифры отложило выдачу цифровых паспортов

В будущем ведомство вернется к реализации проекта

В России временно откладывается реализация проекта перехода с бумажных на электронные паспорта. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал руководитель Минцифры Максут Шадаев.

Министр пояснил, что "сейчас основной приоритет будет развитию технологий цифровых копий документов и биометрической идентификации". В ведомстве полагают, что это сможет компенсировать перенос сроков по проекту выдачи цифровых паспортов.

Однако в будущем министерство вернется к реализации проекта, заверил Шадаев, точные сроки при этом он не назвал, сообщает "Интерфакс".

Ранее предполагалось, что в 2023 году в России начнут выдавать электронные паспорта. В МВД сообщали, что получить такой документ можно будет добровольно, а с бумажным паспортом придется расстаться. Министерство аннулирует бумажный носитель при выдаче электронного документа. При этом выдача электронного и заграничного паспортов не была бы взаимосвязана.

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