Москвичам рассказали о программе общегородского выпускного в Парке Горького 25 июня

Для выпускников выступят более 50 артистов

Популярные артисты поздравят столичных выпускников с окончанием школы 25 июня в Парке Горького. Главной темой выпускного станет первый свободный полет и возможности, которые открываются после школы. Об этом рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. В этом году в Парке Горького соберется рекордное число участников - 35 тысяч человек.

"Рады пригласить выпускников на городской выпускной 25 июня в Парк Горького. Мы всегда стараемся организовать для детей яркий праздник. Это важно, чтобы дети хорошо отдохнули после ЕГЭ, а кто-то — ещё и после финалов школьных олимпиад", - сообщила Ракова.

Начиная с главного входа в парк и по всей его территории расположатся больше 20 интерактивных зон. На Пушкинской набережной и у главного фонтана пройдут музыкальные концерты, на которых выступят популярные российские музыканты и диджеи. Их выбирали сами выпускники с помощью открытого голосования. Ребят поздравят JONY, ANNA ASTI, Люся Чеботина, Хабиб, DAVA, Фогель, Юлианна Караулова, ST и другие. Также гостей ждут театрализованное представление на водных сценах-плотах от известного режиссера Алексея Франдетти, яркая анимационная программа с аниматорами и ростовыми куклами, интерактивные площадки: тихая дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальный квиз, комик-шоу со stand up и импровизацией, экстрим-шоу на велосипедах, площадка киберспорта.

В полночь для выпускников запустят торжественный салют. Завершится мероприятие дискотекой.

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