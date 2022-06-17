"Единая Россия" решила сделать партийные проекты ключевым инструментом муниципальной кампании

Эти проекты открывают кандидатам возможность напрямую работать с разными избирателями

На выборах в советы депутатов муниципальных округов Москвы партией "Единая Россия" будет сделана ставка на партийные проекты, которые имеют мобилизующий характер и открывают для кандидатов возможность напрямую работать с разными избирателями. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в пресс-службе Московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

Такие партийные проекты имеют мобилизующий характер и открывают для кандидатов возможность напрямую работать с самыми разными избирателями.

Секретарь московского отделения "Единой России", заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой отметил, что партийные проекты ориентированы на самые разные категории жителей: старшее поколение, молодежь, многодетные семьи, предпринимателей. Эти проекты завоевали популярность у москвичей и станут хорошей площадкой для встреч кандидатов с избирателями.

Толстой напомнил, что муниципальные выборы выигрываются не массированной рекламной кампанией. Завоевать доверие избирателей на таких выборах можно, только непосредственно встречаясь с жителями конкретных улиц, дворов и подъездов. В помощь кандидатам разработан перечень мероприятий в рамках партийных проектов, которые на протяжении лета будут проходить во всех округах и районах Москвы.

Как подчеркнул Толстой, предвыборная кампания будет проходить в непростых условиях. С одной стороны, после начала специальной военной операции на Донбассе рейтинг "Единой России" вырос выше 40% — люди видят, что партия работает на сплочение общества. С другой стороны, ЕР вкладывает все свободные силы и ресурсы в помощь беженцам, в проекты по сбору гуманитарной помощи. Московские волонтеры регулярно ездят на Донбасс, помогают раненым в госпиталях, ведут большую работу в рамках патриотических проектов. Тем не менее, муниципальные кандидаты при поддержке партийных проектов имеют все возможности для уверенной победы на выборах, заявил секретарь МГРО "Единой России".

В 2022 году в Москве пройдут выборы советов депутатов 125 муниципальных округов, которые затронут более 7 млн избирателей столицы. В конце мая "Единая Россия" провела предварительное голосование по отбору кандидатов на предстоящие выборы. С середины июня советы депутатов должны принять и опубликовать решения о старте избирательных кампаний. После этого кандидаты получат возможность зарегистрироваться и приступить к агитации. Выборы состоятся во второе воскресенье осени, 11 сентября.

Стратегию сентябрьских выборов в московском отделении партии пока не раскрывают. Источники рассказали, что всех кандидатов объединит программа "Мой район"", с которой мэр Москвы Сергей Собянин выдвигался на второй срок в 2018 году, поскольку жители видят итоги реализации программы у себя рядом с домом — от парков до новых дорожных развязок.

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