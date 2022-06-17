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Бочкарев: ввод жилья и недвижимости в Москве идет с опережением графика

14:50
  • пятница
  • 17 июня 2022

За первые месяцы года введено в эксплуатацию более 4,75 миллиона квадратных метров

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что динамика и показатели ввода недвижимости в столице остаются высокими - на сегодняшний день выполнено уже более половины годового плана.

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"Всего за первые месяцы года в столице построено и введено в эксплуатацию более 4,75 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 2, миллиона квадратных метров жилья", - добавил заместитель градоначальника.

По словам Бочкарева, особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. Так, с начала года возведено уже 30 таких строений. Это в том числе больницы, школы и детские сады.

"При этом значительная часть - две трети - соцучреждений возведена силами инвесторов", - уточнил заммэра.

Как объяснил Бочкарев, такое соотношение показывает высокую инвестиционную привлекательность столичного рынка и хороший деловой климат в градостроительной сфере города.

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