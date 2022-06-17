Новую станцию метро и девять километров дорог построят в районе Южного речного порта

Ключевым объектом транспортной инфраструктуры района станет станция метро

Район Южного речного порта - одна из будущих точек роста столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, в этом районе планируется строительство новой станции метрополитена, а также возведение и реконструкция около девяти километров дорог.

"Ключевым объектом транспортной инфраструктуры этого района будет станция метро "Южный Порт", которая войдет в Люблинско-Дмитровскую линию, а примыкающая к ней пешеходная эстакада обеспечит выход пассажиров к Москве-реке", - заявила Княжевская.

Как отметила председатель Москомархитектуры, планируется строительство нескольких новых проездов и путепроводов, а также реконструкция и расширение Южнопортовой улицы.

Проект планировки для этой территории ранее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

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