Эксперты: Статус промкомплекса дает столичным предприятиям новые возможности для роста

Ставка налога на прибыль снижается с 17 до 13,5%

Статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы получил столичный производитель кабельно-проводниковой продукции "Москабельмет". Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь ставка налога на прибыль для одного из старейших московских заводов снизится со стандартных 17 до до 13,5%.

"Предприятия со статусом промышленного комплекса играют важную роль в обеспечении жителей столицы товарами первой необходимости –продовольственной и непродовольственной продукцией", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов пояснил, что за счет региональных налоговых льгот производители могут направлять дополнительные средства на расширение и модернизацию производства. По его данным, за пять лет столичные промкомплексы вложили в свое развитие более 46 миллиардов рублей.

"Москабельмет" - член Московской торгово-промышленной палаты и выступает одним из флагманов промышленного сектора Москвы. Статус промышленного комплекса даст предприятию дополнительные возможности для роста – а это сегодня крайне важно для экономики города, считает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич.

"Особенно приятно, что предприятие активно и успешно применяет на своем производстве передовые инновационные технологии и современные системы управления", - отметил Далевич. Он добавил, что продукция завода обеспечивает кабельно-проводниковой продукцией огромное количество других отечественных компаний. Это фактически причисляет его к лидерам деловой экосистемы Москвы.

Льготы промышленного комплекса - как и преференции технопарков, индустриальных парков и ОЭЗ, по мнению экспертов, помогут создать промышленный каркас столицы. Благодаря налаженной логистике он позволит выходить с более дешевой продукцией на внутренний, а в будущем – и на восточный рынки.

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