Минск готов "реагировать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране придется реагировать, если Польша решит получить Западную Украину.

"Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант", - сказал белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.

Он добавил, что когда-нибудь сами каринцы попросят Белоруссию помочь им сохранить целостность.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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