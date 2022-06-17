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Лукашенко пообещал помочь Украине отбиться от поляков

15:05
  • пятница
  • 17 июня 2022

Минск готов "реагировать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране придется реагировать, если Польша решит получить Западную Украину.

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"Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант", - сказал белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.

Он добавил, что когда-нибудь сами каринцы попросят Белоруссию помочь им сохранить целостность.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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