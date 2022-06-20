Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Звезды приготовили сюрприз для Весов; Девам небо сулит прибыль

Овны

Юпитер торопится порадовать всех, кто ведет блоги, пишет тексты, много говорит и часто выступает. Но и все остальные в накладе не останутся, если будут быстро принимать решения!

Тельцы

Если сможете хранить в тайне свои финансовые планы и действовать в одиночку, ваши шансы на успех высоки! Все, что носит налет секретности, принесет вам выгоду.

Близнецы

Планеты в этом месяце щедры к вам, и сегодняшний день не исключение. Вы будете пользоваться успехом в обществе, попытайтесь монетизировать этот социальный успех.

Раки

Многообещающий день для тех, кто собирается в отпуск или планирует поступать в вуз. Высшие силы протянут вам руку помощи, и все будет в вашу пользу.

Львы

Удача на стороне представителей знака, умеющих работать в команде и не пытающихся всегда и везде быть лидером. Коллективная энергия и ваша харизма дадут блестящий результат.

Девы

Небо сулит вам прибыль, причем речь идет не о заработной плате, а о деньгах, полученных из иных источников. Это могут быть соцвыплаты от государства, компенсации, алименты.

Весы

Звезды приготовили для вас сюрприз в виде нового сердечного увлечения или романтического свидания. Но все может быть и серьезнее, например, бизнес-партнерство.

Скорпионы

Амбициозным представителям этого знака планеты пошлют важную информацию о деньгах и работе. Если вы уже давно работаете над этим, то сегодня начнете пожинать плоды.

Стрельцы

Сердца многих из вас сегодня растопят неожиданные знакомства и комплименты противоположного пола. Вы на пороге влюбленности или новой волны романтики в отношениях.

Козероги

Один из самых удачных дней лета для семейных торжеств, поездки в отпуск и просто общения. Вы сможете найти тему, которая всех вдохновит и укрепит родственные связи.

Водолеи

У вас появится желание вести более активный образ жизни, чаще выбираться из дома, встречаться с друзьями. Но не бежите ли вы от домашних проблем, которые нужно решать?

Рыбы

Луна в вашем знаке использует Венеру и помогает вам выйти сухими из воды в любой ситуации. В то же время Юпитер помогает заработать больше денег – лучше не придумаешь!

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