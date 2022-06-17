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Лукашенко допустил нанесение удара по Киеву

15:33
  • пятница
  • 17 июня 2022

Это может произойти только в качестве ответной меры

Белоруссия не собирается воевать на Украине, однако готова защищаться. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко пообещал помочь Украине отбиться от поляков

По словам президента Белоруссии, "мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию". Однако "как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим".

Лукашенко заверил соседей, что "мы не собираемся к вам идти", однако призвал при этом не трогать Белоруссию.

При этом глава государства подчеркнул важность военной подготовки и укрепления белорусской армии, поскольку "время такое". По словам Лукашенко, "чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет", сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не развязывать "войнушку" на Западе, подчеркнув, что Минск никому не угрожает и угрожать не собирается. Политик заявил, что Белоруссия категорически не приемлет никакой войны, поэтому делает всё возможное, чтобы не было конфликта между Россией и Украиной.

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