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Блокированные на "Азоте" украинские боевики начали сдаваться в плен

15:29
  • пятница
  • 17 июня 2022

Их данные не разглашаются в целях безопасности

Блокированные на химкомбинате "Азот" в Северодонецке военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен. Численность сложивших оружие, как и их принадлежность к тем или иным подразделениям не разглашается ради безопасности самих киевских силовиков, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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"В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен", - приводит слова Марочко Луганский информационный центр.

Подполковник пояснил, что на территории завода активно работают украинские заградотряды. Также информация держится в секрете ради родственников сдавшихся в плен – их могут подвергнуть гонениям на территории Украины.

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