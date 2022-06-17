Новак заявил, что российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей

В течение четырех месяцев добыча была восстановлена

Вице-премьер России Александр Новак заявил на ПМЭФ, что нефтяная отрасль страны прошла пик трудностей.

"Он был, наверное, где-то в марте, когда наши компании столкнулись с тем, что отказывались покупать или работать с российскими поставщиками", - сказал заместитель председателя правительства в эфире канала "Россия 24".

При этом Новак подчеркнул, что "свято место пусто не бывает".

"Появились новые трейдеры, уже не европейские, а азиатские, российские трейдеры, соответственно", - добавил вице-премьер.

По его словам, в течение четырех месяцев добыча была восстановлена.

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