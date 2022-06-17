Дания заявила о появлении российского военного корабля в своих водах

Об этом рассказали военные королевства

Российский военный корабль вошел в территориальные воды Дании в Балтийском море. Об этом в пятницу, 17 июня, заявили в министерстве обороны государства.

По данным датских вооруженных сил, российский военный корабль дважды вошел в акваторию к северу от датского острова Борнхольм, сообщает Reuters. Другие подробности не приводятся.

Российские официальные лица пока не давали комментариев в связи с заявлением датских военных.

В мае министерство обороны Финляндии заявляло о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны на восточной границе. По данным финских военных, полет без разрешения совершил "российский государственный самолет". В ведомстве утверждали, что это уже второй в 2022 году случай нарушения российской стороной воздушной границы Финляндии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"