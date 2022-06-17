Samsung начал блокировать смартфоны в России

Это касается аппаратов, ввезенных по параллельному импорту

Около 20% смартфонов Samsung, ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта, перестали включаться. После установки в такое устройство российской SIM-карты у пользователя возникают проблемы с активацией устройства, им невозможно пользоваться.

Проблема возникает из-за того, что импортеры закупают "операторские" устройства, которые предназначены для работы с конкретным оператором связи, пояснил "Известиям" источник в Samsung. По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблема затронула примерно 20% новых смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту. В мсае было ввезено примерно 50 тысяч смартфонов корейского производителя.

По словам эксперта, производитель блокирует любые аппараты, ввезенные из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Китая. Смартфоны, которые официально поставлены на рынок стран ЕАЭС, активируются в России без проблем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"