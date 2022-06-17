В Киеве опровергли попытки лидеров ЕС склонить Украину к переговорам с Россией

В Европе подтвердили право Киева самостоятельно решать этот вопрос

Сообщения о том, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги убеждали украинские власти возобновить переговоры с Россией, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По словам чиновника, во время встречи главы государства Владимира Зеленского с европейскими лидерами "говорилось о том, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией".

Кроме того, в Европе выразили заинтересованность в том, "чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции". С учетом этого европейские государства пообещали и дальше оказывать Киеву оборонную, экономическую и политическую поддержку, цитирует заявление Никифорова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе российско-украинских переговоров "вообще на продолжение рассчитывать" не приходится, поскольку "сейчас все это застопорилось".

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