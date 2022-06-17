Путин начал выступление на ПМЭФ с критики в адрес Запада

В пленарном заседании принимает участие лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

В начале своего выступления российский лидер раскритиковал политику Запада, в том числе концепцию однополярного мира. "Шаблоны не работают", — заявил Путин.

Вместе с Путиным на сцену вышел лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Модератором дискуссии с главами государств стала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

25-й Петербургский международный экономический форум открылся 15 июня. Он проходит под девизом "Новый мир - новые возможности".

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