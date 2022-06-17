Путин: мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись

Задача сегодня - восстановить конечный спрос, сохранить производство

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в пятницу заявил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики в условиях санкций Запада, звучавшие в начале весны, не сбылись.

Как подчеркнул глава государства, "заклинания про доллар по 200" и другие западные прогнозы - это часть информационной борьбы.

"Надо предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы, мы можем справиться с любыми вызовами и решить любую задачу", - добавил российский лидер.

По словам президента, Россия подавила инфляционный всплеск, государственные финансы сегодня устойчивы.

"И это многовато, 16,7% - это большая инфляция, но мы будем с этим работать", - заявил также Путин.

Глава государства уточнил, что задача сегодня - восстановить конечный спрос, сохранить производство.

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