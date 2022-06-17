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Путин призвал снизить льготную ипотеку

16:04
  • пятница
  • 17 июня 2022

Максимальные суммы кредитов сохранятся

Президент России Владимир Путин считает возможным снизить процентную ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

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Глава государства напомнил гражданам, которые хотят воспользоваться этой льготой, о сроках: условия будут действовать до конца текущего года. По его словам, максимальные суммы кредитов сохраняются.

Оценивая экономическую ситуацию в России, президент заявил, что мрачные прогнозы, звучавшие в начале весны, не сбылись. Заклинания про доллар по 200 и другие западные прогнозы - это часть информационной борьбы, отметил глава государства.

В пленарном заседании вместе с Путиным принимает участие лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Модератором дискуссии с главами государств стала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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