Путин призвал снизить льготную ипотеку

Максимальные суммы кредитов сохранятся

Президент России Владимир Путин считает возможным снизить процентную ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

Глава государства напомнил гражданам, которые хотят воспользоваться этой льготой, о сроках: условия будут действовать до конца текущего года. По его словам, максимальные суммы кредитов сохраняются.

Оценивая экономическую ситуацию в России, президент заявил, что мрачные прогнозы, звучавшие в начале весны, не сбылись. Заклинания про доллар по 200 и другие западные прогнозы - это часть информационной борьбы, отметил глава государства.

В пленарном заседании вместе с Путиным принимает участие лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Модератором дискуссии с главами государств стала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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