Путин рассказал о потерях Европы от санкций

Инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в пятницу отметил, что санкционное оружие, которым пользуется Запад, - обоюдоострое.

"Оно наносит сопоставимый, а то и больший урон его идеологам и конструкторам", - подчеркнул глава государства.

По его словам, только прямые потери Евросоюза от "санкционной лихорадки" могут превысить за год 400 миллиардов долларов. Эти издержки, продолжил российский лидер, ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%.

Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, заключил Путин.

"Вы уж меня извините, я не люблю, себя упоминать, но все мы слышим про "путинскую инфляцию" на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют", - сказал также президент.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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