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"Единая Россия" отправила 40 тонн гуманитарного груза в Донбасс

16:22
  • пятница
  • 17 июня 2022

Сбор гумпомощи приобрел невероятные масштабы

Московское отделение "Единой России" отправило 40 тонн гуманитарного груза в Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба отделения.

"С начала специальной военной операции на территории Украины Петр Толстой и его команда активно включились в работу по сбору и отправке гуманитарной помощи. К работе подключились московские депутаты (вне зависимости от партийной принадлежности), предприниматели, общественные организации, фонды, национальные диаспоры и волонтеры "Молодой гвардии Единой России", в Москве и других регионах России начали открываться пункты сбора гуманитарной помощи", - сообщили в отделении.

Так, 10 июня 10 тонн груза отправились в Белгородскую область на пункт временного размещения беженцев и российским военным; 15 июня еще 10 тонн - в Донецк, защитникам Донбасса. Очередной конвой - две 20-тонные фуры - отправились 16 июня с одного из складов.

По словам Петра Толстого, которые приводятся в сообщении, за время работы команды сбор приобрел невероятные масштабы.

"Умение сопереживать, объединяться в трудной ситуации и протягивать руку помощи тем, кто в ней особенно нуждается, - это то, что отличает нас - русских. И это не про национальность, это про характер, про ценности и менталитет", - сказал Толстой.

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