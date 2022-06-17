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Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с ДНР

16:21
  • пятница
  • 17 июня 2022

Подписание прошло на полях ПМЭФ

Сергей Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве между двумя субъектами. Подписание прошло на полях Петербургского международного экономического форума.

"Одной из задач является помощь в социальной сфере, здравоохранении, образовании, социальной поддержке, культуре. Все эти направления, я надеюсь, что вместе с Донецкой Народной Республикой мы будем активно отрабатывать. Уже сегодня в Донецке работает московская команда - около 300 человек, около 100 единиц техники, которая восстанавливает резервные водоводы для того, чтобы обеспечить Донецк водой. Обеспечивает команда обследование объектов, подготовку проектной документации, чтобы при первой возможности зайти на восстановление Донецка", - сказал Собянин.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил важность взаимодействия республики с Москвой.

"Идет такая поддержка и помощь Москвы для Донецка в частности. Крупный город - столица республики. Естественно, и задач там достаточно много. В особенности это связано с тем, что идут серьезные проблемы с водой. Конечно же, очень много усилий придется приложить к подготовке к осенне-зимнему периоду", - сказал Пушилин.

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