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Статус промкомплекса помогает столичным предприятиям высвободить ресурсы для реализации инвестпрограмм

16:25
  • пятница
  • 17 июня 2022

Статус промкомплекса присвоили компании "Москабельмету"

Производителю кабельно-проводниковой продукции "Москабельмету" присвоили статус промышленного комплекса, что даст ему налоговые льготы. В частности, ставка налога на прибыль будет снижена до 13,5% вместо 17%. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, предприятия со статусом промышленного комплекса играют важную роль в обеспечении жителей столицы товарами первой необходимости – продовольственной и непродовольственной продукцией.

"За счет региональных налоговых льгот производители могут направлять дополнительные средства на расширение и модернизацию производства. Так, за пять лет промкомплексы вложили более 46 миллиардов рублей в свое развитие", – сказал Ефимов.

Наделение АО "Москабельмет" статусом промышленного комплекса Москвы окажет неоценимую поддержку предприятию, а также смежным отраслям, считает экономист Андрей Бархота.

"Во-первых, снижение налоговой нагрузки позволит предприятию высвободить дополнительные ресурсы для финансирования оборотных средств и инвестиционных программ. Во-вторых, статус промышленного комплекса Москвы позволит сохранить и даже увеличить уровень занятости на предприятии", - сказал он.

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