Это последствия безответственной политики Запада

Президент России Владимир Путин заявил, выступая в пятницу на ПМЭФ, что в беднейших странах мира может в скоро начаться голод. Вина за это лежит на совести США и евробюрократии.

По словам главы государства, происходящее в мире - не результат событий последних месяцев, все началось из-за безответственной политики "большой семерки". Сегодня цены взлетели до небес, а Запад ищет виновных.

Как подчеркнул президент, Россия готова балансировать рынки сельхозпродукции, существенно увеличить экспорт зерна (до 50 млн тонн) и удобрений.

У Украины же, добавил Путин, всего 5 млн тонн пшеницы, для мирового рынка это "погоды не делает вообще никакой".

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