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Путин назвал спецоперацию спасательным кругом для Запада

16:26
  • пятница
  • 17 июня 2022

Президент убежден, что все задачи российской армии будут решены

Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022, что все задачи российской спецоперации на Украине будут решены.

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Глава государства считает, что спецоперация стала спасательным кругом для западных стран, поскольку благодаря этому они смогли свалить на Москву все свои проблемы.

"Сами натворили дел и ищут виновных... Нам, может, было приятно услышать, что мы такие всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе и в США, в Европе, еще что-то там творим такое, что всех лихорадит... Но это не соответствует действительности", — заявил Путин.

Политик уверен, что рост цен на продукты и нефть и проблемы в энергетике стали результатом ошибочной политики ЕС и США.

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