Путин назвал спецоперацию спасательным кругом для Запада

Президент убежден, что все задачи российской армии будут решены

Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022, что все задачи российской спецоперации на Украине будут решены.

Глава государства считает, что спецоперация стала спасательным кругом для западных стран, поскольку благодаря этому они смогли свалить на Москву все свои проблемы.

"Сами натворили дел и ищут виновных... Нам, может, было приятно услышать, что мы такие всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе и в США, в Европе, еще что-то там творим такое, что всех лихорадит... Но это не соответствует действительности", — заявил Путин.

Политик уверен, что рост цен на продукты и нефть и проблемы в энергетике стали результатом ошибочной политики ЕС и США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"