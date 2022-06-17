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"Никогда не пойдем по пути автаркии": Путин о развитии России

16:30
  • пятница
  • 17 июня 2022

Российская экономика будет основана на открытости в своем развитии

В ходе выступления на ПМЭФ в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не пойдет по пути автаркии и самоизоляции.

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Как подчеркнул глава государства, российская экономика будет основана на открытости в своем развитии, будет расширять взаимодействие с теми, кто хочет с ней работать, а таких в мире большинство.

По словам президента, России важно отстаивать политический суверенитет и экономическую независимость. Также Путин сообщил, что одним из главных принципов развития России в будущем будет опора на предпринимательскую свободу. Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес и далее снимать административную нагрузку, считает российский лидер.

По его утверждению, есть все основания навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса, чья деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда населению.

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