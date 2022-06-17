Путин предложил отменить большинство плановых проверок бизнеса

Также необходимо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу

Президент России Владимир Путин предложил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022 полностью отменить большинство плановых проверок российского бизнеса, работа которого не связана с рисками высокого причинения вреда.

Глава государства также призвал подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей.

По словам Путина, необходимо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и сроки предварительного следствия по их делам. Президент призвал правительство и Верховный суд подготовить поправки в законодательство.

Он отметил, что надо аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру тех, кто работает без лицензии или аккредитации.

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