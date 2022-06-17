ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил сложную ситуацию с демографией

16:52
  • пятница
  • 17 июня 2022

Правительство должно принять кардинальные меры

Выступая на ПМЭФ-2022 в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что в стране сложилась сложная ситуация с демографией.
Минтруд оценил влияние экономической ситуации на рождаемость

Так, по словам главы государства, в апреле в России родилось менее 100 тысяч детей - почти на 13% меньше, чем в апреле 2020-го.

Как подчеркнул российский лидер, правительство должно принять кардинальные меры, соразмерные демографическому вызову. Будущее России - это семья с двумя, тремя детьми, указал Путин.

Президент поручил уже в этом году добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан, отметив, что это главный показатель для оценки органов власти.

"Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России", - заключил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Роддом
Роддом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.