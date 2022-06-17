Путин отметил сложную ситуацию с демографией

Правительство должно принять кардинальные меры

Выступая на ПМЭФ-2022 в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что в стране сложилась сложная ситуация с демографией.

Так, по словам главы государства, в апреле в России родилось менее 100 тысяч детей - почти на 13% меньше, чем в апреле 2020-го.

Как подчеркнул российский лидер, правительство должно принять кардинальные меры, соразмерные демографическому вызову. Будущее России - это семья с двумя, тремя детьми, указал Путин.

Президент поручил уже в этом году добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан, отметив, что это главный показатель для оценки органов власти.

"Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России", - заключил глава государства.

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